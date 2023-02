Pourquoi Tesla et Elon Musk sont encore attaqués en justice par les actionnaires

A-t-on droit au contrecoup du rappel (même si Elon Musk n'aime pas ce terme) de plus de 360 000 véhicules par Tesla ? Il semblerait. Les actionnaires du constructeur californien viennent en effet de lancer un recours collectif auprès de la cour de justice fédérale de San Francisco.

Ils accusent le fabricant d'avoir multiplié, pendant quatre ans, les déclarations trompeuses sur l'Autopilot et le service de Full Self-Driving, base de la conduite autonome des véhicules Tesla. À leur sens, les déclarations exagérées d'Elon Musk dans le domaine confineraient à l'escroquerie.

« En raison des actes et omissions illicites des défendeurs [ndlr : Elon Musk et Tesla] et de la chute précipitée de la valeur marchande des actions ordinaires de la société, le demandeur et les autres membres du groupe ont subi des pertes et des dommages importants », est-il ainsi expliqué.