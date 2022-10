L'action Tesla chute suite à la présentation du robot Optimus... Musk prône l'incompréhension

Cette présentation en grandes pompes n'a pourtant pas impressionné les actionnaires de Tesla, qui l'ont fait savoir en sanctionnant le titre en Bourse. L'action Tesla enregistre en effet une baisse de 8 %, alors que le NASDAQ augmente de 2 % sur la même période.

Le marché semble avoir été déçu par les annonces de Tesla, notamment en matière de conduite autonome. Si le constructeur a montré ses développements en cours et les progrès réalisés, il n'a pas donné de vision claire concernant l'intégration de ces technologies dans ses véhicules. Les investisseurs souhaitent désormais un calendrier et les promesses d'Elon Musk ne paraissent plus séduire comme avant.

Autre élément qui a refroidi le marché : Tesla a annoncé des livraisons de véhicules inférieures aux prévisions des analystes. Le constructeur automobile a livré 343 000 Tesla et en a produit 365 000 sur le troisième trimestre 2022. Les experts s'attendaient eux à 364 660 voitures expédiées aux clients sur la période.

Tesla a enfin pâti du teasing savamment entretenu par Elon Musk et d'un résultat final bien en dessous des attentes pour un robot finalement pensé pour un usage industriel. L'étoile d'Elon Musk a semble-t-il pâli depuis quelques mois, et notamment depuis la tentative rocambolesque de rachat de Twitter et le procès qui commence dans les prochains jours, et les actionnaires veulent être rassurés, quitte à adresser un coup de semonce depuis Wall Street.