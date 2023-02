Tesla : l'Autopilot prend trop de risques aux intersections, plus de 360 000 véhicules rappelés

Malgré cette annonce, le géant américain des véhicules électriques n'était pas dans l'obligation d'enlever le FSD de ses véhicules, ni même d'effectuer un rappel physique.

Parmi les voitures concernées, on retrouve des Model S et Model X produits entre 2016 et 2023, des Model 3 sortis de l'usine entre 2017 et 2023, et enfin, des Model Y de la période 2020-2023. Ils bénéficieront d'une amélioration gratuite du logiciel afin de pallier le problème soulevé par la NHTSA.

Tesla n'a pas encore publié de communiqué officiel portant sur cette décision. La première réaction, comme souvent ces derniers temps quand il s'agit d'une entreprise d'Elon Musk, nous est venue du compte Twitter de l'homme d'affaires, où ce dernier s'en est pris au terme « rappel ». Un mot « anachronique et totalement faux », selon lui, pour caractériser l'action de Tesla.