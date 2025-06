zekkawa

Wow, ca c’est de l’article plus qu’approximatif.

Si Google mise QUE sur la fusion alors ils sont mal barrés… Il s’agit plus d’un investissement sur le (très) long terme et avec une proba assez faible à court/moyen terme.

Personne n’a réussit a entretenir une fusion ne serait-ce qu’une minute et surtout en générant un excédant d’énergie. De plus, on ne sait toujours pas comment on va transformer cette énergie en électricité.

Breeef, JMJ a dit plusieurs fois « vous ne verrez pas la fusion de votre vivant et vos petits enfants probablement pas »…