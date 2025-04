Google fait face à une situation délicate : la demande pour ses services d'IA dépasse largement sa capacité disponible. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers de l'entreprise, la directrice financière Anat Ashkenazi a reconnu cette tension : « Nous avons terminé l'année avec plus de demande que de capacité disponible. Nous sommes donc dans une situation d'offre et de demande tendues, travaillant très dur pour mettre en ligne plus de capacité ». Cette situation s'explique notamment par le travail titanesque (et le succès subséquent) de ses modèles d'IA, notamment la famille de modèles Gemini 2.5 et Veo 2.