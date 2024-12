Depuis ce début de semaine, Google Veo 2 est sur toutes les lèvres. Et pour cause : cette nouvelle version du générateur de vidéos assisté par l’intelligence artificielle promet de repousser les limites : réalisme bluffant, mouvements humains hyper fluides, et rendu 4K. Mais, évidemment, il y a un hic : Veo 2 n’est disponible que pour quelques internautes triés sur le volet. Et comme souvent, en France, il faudra se contenter d’attendre. À moins, bien sûr, de contourner le problème.