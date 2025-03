Le marché de l'inférence IA pourrait dépasser 90 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Les ASIC, contrairement aux GPU généralistes, se concentrent sur des fonctions précises, offrant une efficacité énergétique supérieure et des performances optimisées pour des tâches spécifiques. Pour les entreprises déployant des services d'IA à grande échelle, cet avantage se traduit par des économies substantielles en consommation électrique.

La confrontation entre GPU et ASIC reflète une dichotomie fondamentale entre polyvalence et spécialisation. Les GPU de NVIDIA excellent dans les tâches diversifiées et l'entraînement des modèles d'IA, tandis que les ASIC peuvent offrir jusqu'à 50% d'efficacité supplémentaire sur des opérations ciblées, avec une consommation énergétique réduite d'environ 30%. Cette différence devient critique à l'échelle des centres de données, où chaque watt économisé compte.