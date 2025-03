Car le marché du jeu vidéo semble avoir atteint un certain niveau de saturation, d'autant plus avec le lancement récent de la surpuissante GeForce RTX 5090. Les capacités graphiques dans le secteur seront, au cours des prochaines années, probablement moins spectaculaires ou transformatives qu'elles ne l'ont été par le passé. Ainsi, les améliorations s'annoncent plus progressives et subtiles.