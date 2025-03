Meta collabore avec le fabricant taïwanais TSMC pour produire cette nouvelle puce, qui est dans la lignée des composants MTIA (Meta Training and Inference Accelerator). Et si le programme MTIA a connu un démarrage difficile, ayant même abandonné le développement d'une puce à un stade similaire par le passé, l'entreprise utilise déjà une puce MTIA pour l'inférence IA sur ses systèmes de recommandation Facebook et Instagram.