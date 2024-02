Meta (Facebook) va se doter d'une nouvelle puce maison IA

Meta continue son avancée dans le domaine des puces. En effet, d'après des documents consultés par Reuters, le géant des réseaux sociaux va déployer cette année une nouvelle génération de sa puce maison, destinée à équiper ses infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.

Dans ce cadre, la puce, baptisée « Artemis », sera installée dans les data centers de Meta au cours de l'année. Le projet de construire ses propres puces date de plusieurs années au sein du groupe californien. Et avec l'actualité, il est devenu de plus en plus important.