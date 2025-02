Si NVIDIA clôture son année 2024 en beauté, l'année 2025 s'annonce tout aussi profitable, et notamment après la présentation des cartes graphiques GeForce RTX 5090 et consorts et de l'architecture Blackwell qui semble avoir convaincu de nombreux acheteurs. « La demande pour Blackwell est incroyable, car l'IA raisonnée ajoute une autre loi d'échelle : l'augmentation des capacités de calcul pour la formation rend les modèles plus intelligents, et l'augmentation des capacités de calcul pour la réflexion à long terme rend la réponse plus intelligente » a ainsi déclaré Jensen Huang, PDG et fondateur de la marque.

NVIDIA a pourtant connu un début d'année mouvementé. Après la frénésie autour de Blackwell durant le CES 2025 de Las Vegas, le constructeur a subi une baisse violente de son cours de Bourse à la fin du mois de janvier. En cause, la présentation de DeepSeek, un moteur d'intelligence artificielle chinois annoncé comme aussi performant que ses concurrents tout en consommant bien moins de puissance de calcul.

De quoi faire vaciller le modèle économique de NVIDIA, qui repose aujourd'hui sur ses processeurs graphiques et d'intelligence artificielle ? La réponse est non. Les investisseurs ont finalement accordé à nouveau leur confiance à la marque, qui a vu son action revenir à des niveaux comparables à ceux de mi-janvier. La capitalisation boursière de la marque est toujours supérieure à 3 200 milliards de dollars.

« Nous avons réussi à accélérer la production à grande échelle des supercalculateurs Blackwell AI, réalisant des milliards de dollars de ventes au cours de son premier trimestre. L’IA progresse à la vitesse de la lumière, tandis que l’IA agentique et l’IA physique préparent le terrain pour la prochaine vague d’IA qui révolutionnera les plus grandes industries » ajoute Jensen Huang, qui peut compter sur une demande soutenue des géants de la tech en processeurs pour voir l'avenir sous les meilleurs auspices.