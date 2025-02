Grâce à son modèle open source, DeepSeek a pu combler la différence de moyens énormes entre la start-up chinoise et les géants américains. Autant dire que l'entreprise chinoise se considère dorénavant sur une très bonne voie, et qu'elle va en faire plus à l'avenir.

« Nous sommes une petite équipe à DeepSeek qui explore en profondeur l'IA générale. À partir de la semaine prochaine, nous mettrons en open-sourcing 5 dépôts, partageant nos petits mais sincères progrès en toute transparence » vient d'annoncer dans un message sur X la société basée à Hangzhou.