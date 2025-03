On assiste ici à un nouvel épisode de la course à l'autonomie dans laquelle se sont engagés les géants technologiques face à la domination de NVIDIA sur le marché des puces d'IA. En développant ses propres TPU, Google réduit sa dépendance aux processeurs externes, tout comme Microsoft, Meta et même Amazon Web Services (AWS), qui investissent de plus en plus dans leurs solutions propriétaires.