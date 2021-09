Google développe ses propres CPU ARM pour les prochains Chromebooks

Selon Nikkei Asia, qui indique avoir recoupé l’information auprès de trois sources différentes, Google serait engagé dans le développement de processeurs ARM pour PC portables et tablettes sous Chrome OS. Il faudrait attendre 2023 pour les voir arriver sur le marché.

Actuellement, Chrome OS est présent sur des Chromebooks produits par Dell, Acer, HP, Asus, Samsung et Lenovo. Google a aussi lancé son ordinateur portable Pixelbook et sa tablette Pixelslate. La majorité de ces appareils utilisent des processeurs x86 d'Intel ou d'AMD, mais il existe aussi des modèles dotés de SoC ARM de MediaTek et de Qualcomm.

Proposer ses propres puces représente une stratégie à long terme coûteuse, mais cela apporte aussi de nombreux avantages. Nikkei Asia rapporte les propos d'Eric Tseng, analyste en chef chez Isaiah Research :

« Tous les géants de la tech se lancent dans l’élaboration de leurs puces personnalisées, car ils peuvent ainsi programmer leurs propres fonctions dans ces puces afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Dans ce cas, ces entreprises pourraient facilement ajuster les charges de travail de R&D sans être limitées par leurs fournisseurs et offrir des services ou des technologies uniques. Dans un scénario idéal, utiliser ses propres puces signifie également une meilleure intégration logicielle et matérielle ».