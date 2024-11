L'autre élément prioritaire mis en exergue par Google est l'autonomie. Les Pixel 6 et 7, les premiers équipés d'un SoC Tensor, étaient mauvais en la matière, confirme Google, qui est bien conscient qu'il s'agit de l'un des critères les plus importants pour de nombreux utilisateurs, et qu'il faut corriger ce problème au plus vite. « Une bonne autonomie attire les clients et génère de la fidélité grâce à une plus grande satisfaction », est-il écrit sur un document interne du constructeur.