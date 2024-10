Dernièrement, des documents en provenance de la division gChips de Google, gentiment partagés par Android Authority, ont levé le voile sur des éléments clés liés à la production du Google Tensor de cinquième génération. À en croire les premiers détails, le Tensor G5, qui a pour nom de code Laguna, bénéficierait du même processus de fabrication N3E de trois nanomètres que celui de la puce qui alimente l'iPhone 16 Pro.

Si vous l'ignoriez encore, sachez que Google a décidé de ne plus confier la fabrication de ses puces à Samsung, qui peine indubitablement à convaincre de ce côté-là. C'est désormais la société TSMC qui sera chargée de concevoir les SoC Tensor G5 et G6, qui alimenteront respectivement les Pixel 10 et Pixel 11 en 2025 et 2026.