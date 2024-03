Google pourrait enfin résoudre l’un des plus gros problèmes de ses téléphones Pixel grâce à Samsung

Voilà maintenant plusieurs mois que Google et Samsung œuvrent main dans la main sur la puce qui viendra alimenter les futurs smartphones du géant de Mountain View : les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Alors que de précédentes rumeurs laissaient supposer que Google ne travaillerait plus avec Samsung pour la conception de sa nouvelle puce, et qu'elle serait par conséquent transférée à TSMC, la société aurait finalement prolongé sa collaboration avec le fabricant sud-coréen pour une année supplémentaire.

Depuis le départ, les puces Tensor de Google sont conçues avec la participation de Samsung Electronics Foundry. Cependant, à partir de 2025, le mastodonte américain devrait vraisemblablement s'émanciper de son homologue coréen au profit de la société taïwanaise TSMC, justement réputée pour sa capacité à produire des puces moins énergivores.