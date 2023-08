Vers une nouvelle pénurie de carte graphique ? En voici la raison

Le scénario est envisageable, et il est fortement redouté par les joueurs. Les GPU étant de plus en plus puissants (comme par exemple la RTX 4090 et ses 24 Go de VRAM), ils attirent fortement la convoitise des acteurs de l'IA. En effet, l'entraînement des modèles d'IA est un processus très demandeur en ressources, et les GPU grand public sont des candidats parfaits pour supporter cette tâche.