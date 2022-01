La chute du Bitcoin peut-elle débloquer les stocks de cartes graphiques ?

La nouvelle génération des cartes graphiques avance à tâtons, avec des annonces de cartes spécialisées dans le minage de crypto, et ce sachant que les algorithmes nécessaires au minage de bitcoin et d’ethereum vont se complexifier. Intel par exemple, va révéler au public son modèle Bonanza Mine, et le Antminer S19 XP de Bitmain, un monstre de puissance estimé à plus de 12 000 dollars, devrait sortir en Juillet 2022. On prévoit donc du mieux pour les gamers qui devraient voir leurs modèles fétiches (RTX 30 Series) affichés à un prix plus abordable dans les mois qui vont suivre.