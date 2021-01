Cartes graphiques : avec la hausse du Bitcoin, les pénuries ne devraient pas se résorber

À la situation déjà difficile (crise sanitaire ayant touché les chaînes de production, demande élevée, achat massif des stocks par des robots…) sur ce secteur, s'ajoute la montée en flèche du cours des crypto-monnaies. Bitcoin et Ether ne se sont jamais aussi bien portés et leur attractivité n'a jamais été aussi haute.

Forcément, les mineurs de crypto-monnaie s'en donnent à cœur joie. Les cartes graphiques haut de gamme sont d'excellents moyens de miner rapidement car une telle opération requiert beaucoup de ressources.

Pour rappel, le minage de crypto-monnaies consiste à participer à la sécurisation des échanges et transactions dans la blockchain en chiffrant les données. En contre-partie de la puissance de calcul qu'ils fournissent pour faire fonctionner le réseau, les mineurs sont rémunérés dans la crypto-monnaie de celui-ci. D'où l'utilisation de plus en plus systématique de puissants GPU pour effectuer le plus de calculs possible et gagner plus.