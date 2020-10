AMD travaillerait sur un GPU Navi orienté crypto-monnaie

En revanche, contrairement aux déclinaisons présentes dans les deux références susmentionnées, le GPU Navi 10 repéré dans les pilotes Linux est dépourvu de moteurs DCN (Display Core Next) et VCN (Video Core Next). Avec les données à disposition, impossible de savoir s’ils sont simplement désactivés ou carrément absents de la puce. Concrètement, cela prive la carte graphique de sorties d’affichage. C'est une caractéristique courante des solutions graphiques destinées au minage de crypto-monnaies.