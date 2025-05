La course à l'énergie du futur s'accélère, et Thales entend bien y décrocher la médaille d'or. Le géant français a officiellement lancé près de Bordeaux, jeudi 15 mai, GenF. Cette nouvelle entité doit permettre de faire de nouveaux progrès vers la maîtrise de la fusion nucléaire, considérée par beaucoup comme le Saint Graal énergétique. Le groupe, qui a développé le système laser le plus puissant au monde, s'associe au CEA, au CNRS et à l'École polytechnique pour ce projet d'envergure, qui mérite bien quelques explications.