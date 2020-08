Au Groenland, la fonte des glaces atteint de nouveaux records

Les scientifiques notent toutefois qu'entre 2017 et 2018, la fonte des

glaces avait perdu en intensité, grâce à des étés plus froid avec des vents venus du Nord. En 2019, cet effet s'est inversé avec des vents venus des États-Unis et du Canada, qui ont entraîné des courants plus chaud et limités l'apparition de chute de neige. Un phénomène similaire s'était produit en 2012.