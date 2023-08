Notre planète en danger : les satellites européens observent la mort de milliers de manchots empereurs en Antarctique

Les moyennes de températures de plusieurs zones en Antarctique ont grimpé ces dernières années (conséquences du réchauffement climatique qui ne cesse d'accélérer), et depuis 2016, les glaces de mer reculent tout autour du Continent blanc, tout comme en Arctique. Les mesures montrent que les étés antarctiques 2021-2022 et 2022-2023 ont battu des records, avec de la fracturation et de la fonte de plus en plus tôt.

Pour en revenir aux manchots empereurs, si la glace de mer se brise avant que les juvéniles n'aient acquis leur épaisse couche de plumes qui leur permet de plonger, ils sont condamnés. Entre 2018 et 2022, environ un tiers des 60 colonies de manchots empereurs ont été touchées par ces nouvelles conditions (formation de glace tardive, et fracturation anticipée) à différents degrés. Et pour certaines, comme celles observées dans la zone de Bellingshausen, il y a déjà eu une génération complète de manchots perdus… Probablement même deux, les glaces dans la zone ne s'étant pas reformées au même rythme cette année.