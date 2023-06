Il est trop tard pour sauver la banquise estivale en Arctique et les répercussions vont être littéralement catastrophiques

Un impact humain aussi important sur la fonte des glaces signifie que les efforts requis pour ralentir suffisamment le réchauffement climatique ont peut-être été sous-estimés jusqu'à présent. Pour Min, « nous devons réduire les émissions de CO₂ de manière plus ambitieuse et nous préparer à nous adapter à ce réchauffement plus rapide de l'Arctique ». En effet, son étude établit que, même si la hausse de la température globale est limitée à 2 °C, la glace d'été aura tout de même disparu d'ici à 2050.

Et le chercheur de rappeler les effets que cela aura sur notre climat : « une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes que nous connaissons actuellement, tels que les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les inondations ». En effet, la fonte des glaces entraîne des modifications du jet stream qui traverse l'hémisphère nord, un courant d'air rapide qui participe à réguler le climat en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Mark Serreze, directeur du National Snow and Ice Data Center de l'université du Colorado, résume plutôt bien la situation : « Le message clé est que nous sommes en train de perdre le contrôle de la banquise ». D'autant que, plus l’océan est exposé, plus il absorbe la chaleur, entraînant ainsi un cercle vicieux qui sera toujours plus difficile et long à inverser, voire arrêter.

Bien sûr, il ne s'agit pas de renoncer à la transition énergétique, qui évolue rapidement, car un réchauffement global au-dessus de 2 °C pourrait avoir des conséquences bien plus désastreuses. Cependant, 2030 arrive dans moins de dix ans, et à l'échelle de notre société, cela veut dire... demain.