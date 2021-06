Une étude de la NASA dévoile que la quantité de chaleur absorbée par la Terre a doublé depuis 2005

Dans une étude parue dans la revue Geophysical Research Letters, des chercheurs de la NASA et de l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ont démontré que le déséquilibre énergétique de la Terre a doublé entre 2005 et 2019. Autrement dit, notre planète retient aujourd’hui deux fois plus de chaleur qu’il y a 16 ans comme vous pouvez le voir dans cette animation de la NASA .