Des chercheurs auraient découvert une corrélation entre éruptions solaires et séismes terrestres

De leur côté, les scientifiques de l’étude dont il est ici question considèrent que ces impulsions électromagnétiques seraient capables de déstabiliser des zones déjà proches de la rupture ; et donc de causer les séismes. Autrement dit, ils estiment que les anomalies électromagnétiques ne sont pas simplement la conséquence des séismes, mais peuvent en être parfois la cause.

C’est en ce point que le lien avec notre étoile et l’effet piézoélectrique inversé s’établit : les protons émanant du Soleil et entrant dans l'atmosphère terrestre propageraient des courants électromagnétiques à travers le globe, lesquels déformeraient le quartz de la croûte terrestre et favorisaient donc le déclenchement des séismes dans des zones déjà sous tension.