Au centre de la Galaxie les étoiles se fichent de la distanciation sociale

Un système planétaire prend plusieurs dizaines de millions d'années à se former après la naissance de son étoile, à partir d'un disque de matière. Et les étoiles elles-mêmes ont tendance à émerger en groupes, en agglomérats, avant de s'éloigner les unes des autres avec le temps.

Mais s'il y a beaucoup de passages proches entre jeunes étoiles, la fréquence de ces rencontres est encore plus élevée au centre de la galaxie, où les étoiles bougent plus vite, plus près les unes des autres, sur des orbites moins prévisibles. « Quelques étoiles de ce groupement suivent des orbites elliptiques, d'autres comme si on les dessinait à l'aide d'un spirographe », explique la principale auteure de l'article, Moiya McTier.

Ces rencontres ont des effets à court et long termes qui sont encore mal connus, mais que les astrophysiciens tentent de documenter.