La Voie lactée est plus incurvée qu'on ne le pensait

Des données issues des Céphéides

Source : Science

Cette nouvelle étude publiée dans la revue Science lève encore un peu plus le voile sur les mystères de la, qui a absorbé une galaxie naine dans sa jeunesse Les astronomes de l'observatoire de l'Université de Varsovie nous permettent de percevoir notre galaxie d'une manière différente. En effet, si vue du dessus la Voie Lactée ressemble à une spirale, il se trouve que de côté, elle n'est pas plate.Au contraire,, en forme de S. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé l'un des télescopes de l'observatoire de Las Campanas, au Chili, afin d'établir une carte en trois dimensions de laCette carte en 3D est basée sur. Il s'agit d'étoiles jusqu'à 10 000 fois plus brillantes que notre soleil. Ainsi, elles sont facilement visibles à travers la Voie Lactée et ses nuages interstellaires de gaz et de poussière. La lumière de ces étoiles fluctue périodiquement : elles « pulsent ».Les astronomes ont donc pu mesurerà partir des variations périodiques de luminosité. Pour cela, ils ont combiné des «» et ainsi cartographier «».