La Voie Lactée aurait absorbé une galaxie naine dans sa "jeunesse"

Une collision il y a 10 milliards d'années

Cannibalisme spatial

Source : Engadget

Si les astronomes pensaient déjà que notreétait composée de deux ensembles distincts d'étoiles, ils n'étaient pas parvenus à découvrir quand et comment ils avaient fusionné.Des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries pensent avoir découvert. Grâce au, ils ont trouvé des indices des premières étapes de l'histoire de notre Galaxie.En effet, le satellite leur a permis de prendre des mesures précises concernant la position, la luminosité et la distance d'environ un million d'étoiles. Il leur est alors apparu qu'une galaxie naine,, était entrée enPour arriver à cette conclusion , les chercheurs ont étudié la densité des éléments sans hydrogène ni hélium de ces étoiles. Ils ont alors observé deux ensembles d'étoiles distincts, d'à peu près le même âge. Cependant, l'un des deux a été, ce qui indique uneAprès la collision, laaurait consommé la galaxie naine pendant des millions d'années, contribuant alors à la formation de nouvelles étoiles sur une période de quatre milliards d'années. Les astronomes pensent d'ailleurs queLeest un processus «» dans l'espace. À titre d'exemple, notre voisine, la galaxie Andromède, a cannibalisé une galaxie voisine il y a environ deux milliards d'années. Et dans un avenir très lointain, elle entrera en collision avec la notre...