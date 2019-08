Des scientifiques observent en direct la phase finale de la mort d'une étoile

© NASA

Une géante rouge en phase finale

Un spectacle qu'ils espèrent voir de leur vivant

Source : CNET

Les astronomes prévoient qu'elle mettra encore plusieurs décennies avant de devenir une naine blanche, et non pas une supernova , astronome de l'(ANU) et ses collègues de l'observatoire Konkoly à Budapest ont la chance d'assister en direct à la mort de l'étoile, ou T UMi. Cet astre, semblable à notre soleil, est toutefois beaucoup plus âgé.En effet, il s'agit d'une, visiblement dans la toute dernière phase de sa vie. Son évolution est une opportunité pour les scientifiques de voir, en temps réel, comment vieillira notre propre soleil. Comme le souligne Meridith Joyce : «»., qui se situe à, est devenue une géante rouge il y a plusieurs millions d'années. Elle pulse, provoquant alors des changements radicaux et rapides de taille et de luminosité. Depuis 30 ans, l'étoile est devenue visiblement plus petite et plus froide.». En effet, à la fin de cette phase, les scientifiques pensent qu'elle deviendra une. Toutefois, le processus devrait prendre encore quelques dizaines d'années.