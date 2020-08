Votre smartphone Android pourra bientôt détecter les séismes

Dès l'apparition des ondes, le téléphone envoie un message d'alerte au serveur de détection de Google, qui localise vaguement l'appareil et interroge d'autres téléphones à proximité pour corroborer ou infirmer ce ressenti, et statuer sur l'arrivée prochaine d'un séisme. De là, elles peuvent être renvoyées aux téléphones proches du séisme, et les résultats apparaîtront aussi dans Google pour les personnes cherchant le mot "séisme" et étant localisées près des ondes détectées.