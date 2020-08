Google lance People Cards en Inde : une carte de visite virtuelle pour apparaître dans les recherches

Un service mobile first

En Inde, pays aux 1,37 milliard d’habitants dont la moitié est connectée, on navigue sur Internet via son mobile, bien plus que depuis un ordinateur, d’après GlobalStats : 67,32 % des internautes n’utilisent que leur mobile pour naviguer, contre 32,12 % depuis un ordinateur (et 0,56 % depuis une tablette).

Un constat qui a sans doute motivé Google à faire de la configuration de ses People Cards une fonctionnalité réservée aux mobiles.