Le Soleil connaît une année mouvementée, en se dirigeant vers son pic d’activité attendu au milieu de l’année prochaine. Au mois de mai déjà, une éruption solaire avait produit un événement de classe X8.7 et une éjection de masse coronale suffisante pour qu’une partie de la France puisse observer des aurores boréales à l’œil nu. Or il y a actuellement une région solaire, nommée AR3842, qui est particulièrement active cette semaine.

Le 1er octobre, elle générait une éruption de classe X7.1 (c’est une échelle en puissance de deux, X8 est deux fois plus puissant que X7, qui est deux fois plus puissant que X6, etc.), qui a perturbé quelques réseaux de communications en ondes HF et entrainé une éjection de masse coronale créant des aurores hier soir et aujourd’hui, plutôt du côté des Amériques… Une autre éruption a eu lieu hier le 3 octobre, depuis la même zone, cette fois de classe X9.1, libérant énormément de rayonnements !