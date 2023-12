Événement exceptionnel, un astéroïde va éclipser Betelgeuse cette nuit, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel

Betelgeuse est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel de nuit, et elle fait déjà l'objet de nombreuses observations, notamment parce qu'on sait que cette étoile jeune et proche (700 années-lumière) devrait un jour se transformer en supernovæ. Pourtant dans la nuit de ce lundi à mardi, le 12 décembre à 2 h 17 (Paris), si plusieurs milliers de spectateurs vont l'observer à la jumelle, au télescope ou même à l'œil nu, c'est parce qu'elle va brièvement être éclipsée par l'astéroïde Leona. Un rendez-vous astronomique rare, surtout sur une étoile aussi brillante : du point de vue terrestre, Leona devrait obfusquer quasi totalement la lumière de Betelgeuse, durant environ 10 secondes.