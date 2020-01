L’étoile Bételgeuse est-elle sur le point d’exploser en supernova ?

Lire aussi :

Bételgeuse est une étoile gigantesque située à environ 500 années-lumière de la Terre. Elle fait partie de la catégorie des supergéantes rouges : si elle se trouvait au centre de notre système solaire, elle engloutirait même Jupiter...Depuis quelques temps, la communauté scientifique s'interroge sur la baisse de luminosité de l'étoile, qui a atteint un niveau rarement observé auparavant. Elle est en effet passée du rang de 8étoile la plus brillante du ciel à 21 comme l'explique une étude parue dans. Si ce phénomène interpelle tant les chercheurs, c'est parce qu'il pourrait signifier l'entrée de Bételgeuse dans une phase pré-supernova, dans laquelle elle s'obscurcit avant de s'effondrer sur elle-même et d'exploser.En effet, la durée de vie des supergéantes rouges est largement moins importante que celles d'étoiles moins massives comme le Soleil. Âgée de 8,5 millions d'années, Bételgeuse approche donc de sa mort, et comme pour la plupart des supergéantes, cette dernière se fera en supernova . Cela pourrait se produire aussi bien demain que dans les 100 000 années à venir , rapportent les scientifiques.L'explosion de Bételgeuse en supernova serait un événement inespérée : il s'agit d'un événement extrêmement rare à l'échelle d'une vie humaine, et celui-ci en particulier serait le plus lumineux jamais observé dans notre galaxie. Si cela arrivait et que nous avions la chance d'y assister, alors il serait même visible de jour.La nuit, Bételgeuse serait tellement brillante que nous aurions du mal à percevoir les autres étoiles. Cela représenterait en outre une opportunité exceptionnelle d'étudier ces phénomènes comme jamais auparavant.Même si cette théorie est probable, certains scientifiques estiment que la baisse de luminosité peut également être liée à d'autres événements. Bételgeuse est une étoile variable et instable, son énergie se déplaçant parfois de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui modifie sa taille et influe sur l'intensité de son scintillement.Interrogée par Space.com, l'astronome Sarafina Nance de l'université de Berkeley évoque également une activité magnétique qui pourrait en être à l'origine. Nous aurons probablement la réponse bientôt. S'il ne s'agit que d'un phénomène temporaire, Bételgeuse devrait vite regagner en luminosité. Malgré cela, sa fin de vie reste très proche à l'échelle cosmique. Qui sait, nous aurons peut-être la chance de l'observer.