Mission Lucy : la NASA a besoin de vous si vous habitez dans ces zones de France

Parmi les corps célestes concernés par la mission, on retrouve Eurybate. Cet astéroïde mesure environ 60 kilomètres de diamètre et se trouve actuellement à 600 millions de kilomètres de notre bonne vieille Terre. La NASA veut étudier la trajectoire précise de cet énorme caillou afin de ne pas le rater avec Lucy dans cinq petites années. Et les scientifiques ont décidé de faire appel à tous les volontaires pour réaliser l'opération.