La NASA a fixé une plaque sur la sonde Lucy pour les "futurs explorateurs du Système solaire"

Dava Sobel, une écrivaine scientifique et journaliste, a déclaré à propos de cette mission : « Cet émissaire à destination des astéroïdes est lui-même un message. Lucy parle pour tout ce que l’humanité sait faire de mieux, l'ingéniosité, la créativité et les efforts. »

Sur cette plaque, le Système solaire et le voyage perpétuel de Lucy sont représentés aux côtés d’une capsule de citations contemporaines d'éminents penseurs. D’Albert Einstein à Martin Luther King, en passant par George Harrison ou John Lennon, vingt messages de paix et d’amour accompagneront Lucy dans sa traversée des âges.

Un proverbe turc accompagne également la plaque fixée à la sonde Lucy : « Quand la hache est entrée dans le bois, beaucoup d’arbres ont dit : "Au moins, le manche est l’un d’entre nous". »

Enfin, en marge de l’avancée scientifique et des progrès techniques représentés par la mission, Lucy fait le lien entre l’histoire de notre système stellaire et son avenir. Derrière cette poésie millénaire, il existe un vertige de la conscience. Il s'agit d'un voyage qui a la volonté de réconcilier l’humanité avec l’épreuve de sa condition : survivre et transmettre.

