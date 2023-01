Déjà une comète en janvier ? Malgré les photos, C/2022 E3 n'est pas (encore) visible

Autant vous prévenir, la nuit où vous voudrez vous lever un peu plus tôt pour avoir le temps d'observer C/2022 E3, il y aura des nuages : prévoyez donc deux ou trois tentatives ! Rien de tel néanmoins pour étrenner le nouveau télescope que vous avez reçu, vos jumelles ou tout simplement pour un souvenir ou une jolie photographie de cette nouvelle comète. Vous ne seriez pas les premiers : les clichés fleurissent sur les différents réseaux, puisque depuis quelques jours et semaines, sa magnitude diminue et elle est de plus en plus visible. C/2022 E3 est son petit nom, il faudrait en plus lui rajouter la particule (ZTF) pour Zwicky Transient Facility, l'observatoire au sein duquel on trouve le télescope spécialisé Samuel Oschin. C'est lui qui a détecté la comète le 2 mars de l'année dernière, mais il n'y avait alors que quelques instruments dans le monde capables de la photographier. Depuis, elle est 10 000 fois plus brillante !