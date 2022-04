Avec ses 130 kilomètres de diamètre, C/2014 UN271 est la plus grosse comète jamais observée

Avec ces 5 images capturées le 8 janvier dernier, il restait encore la moitié du travail à faire pour avoir une bonne idée de la taille du noyau de la comète. En effet, à cette distance, il est trop petit pour être résolu par Hubble. Alors comment faire ?

La méthode requiert des simulations logicielles les plus fidèles possible, une modélisation de comète que l'équipe a fait « coller » avec les clichés de l'observatoire spatial. Or, avec la brillance des gaz et des poussières éjectées dans la « queue » de la comète, leur quantité et la taille de ce qui se dégage du noyau, il est possible d'estimer la taille de ce dernier (en faisant varier les paramètres de la simulation, on contraint la taille réelle du noyau). C'est ainsi que l'équipe a conclu qu'il faisait environ 80 miles (129 kilomètres) de diamètre et que sa masse finale devait atteindre les 500 000 milliards de tonnes.