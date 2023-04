Réchauffement climatique : cette carte de l'état des cours d'eau européens fait froid dans le dos

Dans les bassins les plus touchés, on trouve bien entendu la Loire, mais également le Rhin et le Danube, ce dernier étant le plus important du continent. Et la situation ne risque pas de s'améliorer, car les glaciers européens, sources essentielles pour les fleuves, continuent de disparaître à un rythme alarmant. Rien que dans les Alpes, « la fonte totale équivaut à un cube de glace d’une hauteur de 5,4 fois la Tour Eiffel », explique une autrice du rapport.