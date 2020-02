Des températures supérieures à 20 °C enregistrées pour la première fois en Antarctique

Un ancien record vieux de 38 ans

L'Arctique encore plus chaud

Source : BBC

Va-t-on bientôt pouvoir aller bronzer en Antarctique ? On n'en est pas encore là, mais les derniers bulletins météo venus du Continent Blanc révèlent une douceur inédite dans la région.En effet, le 9 février dernier, le mercure a atteint 20,75 °C sur l'île Seymour. Celle-ci fait partie d'un archipel situé au large de la péninsule, à son extrême nord. Il n'est donc pas illogique que les températures y soient plus élevées que dans le reste du continent.Mais cette mesure n'en demeure pas moins historique, puisqu'il s'agit d'un nouveau record de chaleur en Antarctique. C'est même la première fois que le mercure y dépasse les 20 °C : la précédente référence était de 19,8 °C. Et elle datait de janvier 1982...Le scientifique brésilien Carlos Schaefer a toutefois tenu à tempérer les potentielles interprétations de ce seul événement, rappelant qu'il ne s'agissait que d'une mesure à un instant précis. «», a-t-il déclaré. «», a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de multiplier les observations.Pour étayer l'analyse, on peut cependant ajouter d'autres événements récents. Ainsi, la semaine dernière, la partie continentale de l'Antarctique a également affiché une température record (18,3 °C). Et le mois dernier a été enregistré comme le mois de janvier le plus chaud de l'histoire de la région. Par ailleurs, à l'autre bout de la Terre, l'Arctique a, lui aussi, battu son record de chaleur en juillet 2019 (21 °C).Il ne s'agit, à chaque fois, que de relevés ponctuels, mais ils corroborent tous une même idée : celle d'un réchauffement à l'échelle planétaire.