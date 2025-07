Malgré les critiques qui accompagnent ces technologies, les énergies renouvelables progressent chaque année un peu plus au niveau mondial. On sait ainsi qu'en 2023, elles ont été pour la première fois à l'origine de 30% de l'électricité produite à travers la planète. Et certaines zones sont de meilleures élèves que d'autre semble-t-il, quand on voit les résultats historiques affichés par le Vieux Continent.