En France, et c'est presque une surprise, Free délaisse momentanément ses panneaux solaires, pour se tourner vers l'éolien. Le parc des Limodores, en Haute-Marne, et ses quatre grandes turbines fourniront près de 19 GWh d'électricité chaque année, de quoi alimenter 3 520 foyers tout en évitant l'émission de 13 900 tonnes de CO 2 sur la durée du contrat.