En Pologne, Play a gagné des parts de marché avec 270 000 nouveaux abonnés nets mobiles sur l'année. La baisse de 38 000 clients prépayés est ainsi digérée. Sa stratégie du « more for more » a particulièrement bien fonctionné, avec une croissance des revenus facturés aux abonnés mobiles de plus de 9% sur l'année. Et ce malgré une concurrence acharnée sur le marché polonais.