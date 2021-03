Free dresse un bilan positif de 2020 entre rebonds des abonnements, déploiements et rachats

Le chiffre d'affaires du groupe Iliad pour l'année dernière s'établit à 5,87 milliards d'euros, contre 5,33 milliards d'euros l'année précédente, soit une progression de 10,1 %. L'Ebitda, soit le résultat avant intérêts et impôts, est aussi en forte hausse avec une augmentation de 18,4 %. Le résultat net est quant à lui de 420 millions d'euros, en forte chute par rapport à 2019, mais Iliad avait bénéficié de plus-values importantes à la suite des cessions de pylônes télécoms durant cette période.

Sur le marché français, Free a accumulé les abonnements avec 63 000 nouveaux clients Free mobile avec un total de 13,38 millions d'abonnés, de 262 000 recrutements sur la partie fixe et de 6,72 millions de clients Freebox. L'opérateur se félicite d'ailleurs que 2,8 millions de ses clients soient d'ores et déjà raccordés à la fibre et se donne comme objectif 5 millions d'abonnés fibrés à l'horizon 2023.

« Le groupe Iliad a tenu bon face à la COVID-19 et a retrouvé le chemin de la croissance en France grâce à la Freebox Pop et à la fibre » indique Thomas Raynaud, directeur général d'Iliad dans un communiqué de presse. L'entreprise ajoute que 64 % de ses clients mobiles ont opté pour une offre 4G/5G illimitée, plus onéreuse et donc plus rentable pour les comptes de l'opérateur.