La bonne santé de Free, qui a gagné plus d'argent et d'abonnés au 1er trimestre

L'année 2022 a bien commencé pour Iliad. L'opérateur de Xavier Niel a confirmé, au premier trimestre, sa bonne dynamique des dernières échéances en présentant, vendredi, un bilan satisfaisant, marqué à la fois par une nette hausse de son chiffre d'affaires en France et au niveau mondial, et une excellente forme sur le fixe et le mobile. Free se voit ainsi récompensé de ses investissements dans les réseaux 4G, 5G et fibre.