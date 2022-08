Free poursuit son recrutement d'abonnés au second trimestre, confirmant sa belle année 2022

Dans le sillage d'un premier trimestre annuel réussi, Iliad, maison-mère de Free, a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en réussissant le second. L'entreprise assume un vrai leadership en 2022 s'agissant des recrutements fixe et mobile et dépasse les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre, si l'on cumule ses résultats en France et sur ses autres marchés européens (Italie et Pologne).