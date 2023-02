C'est signé ! Iliad (Free) va acheter de l'énergie à Engie provenant de panneaux photovoltaïques

La ferme solaire en question, forte de ses 60 000 panneaux, produira plus de 20 GWh d'électricité par an. Cette production est comparable à celle nécessaire à l'utilisation du réseau Free par plus de 1 million d'abonnés, soit près de 5 % de son parc total d'utilisateurs (le groupe compte un peu plus de 21 millions d'abonnés en France, fixe et mobile confondus).