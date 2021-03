Orange et Total signent un contrat pour développer 80 MW de fermes solaires en France

Ce contrat vient donner un peu plus de crédibilité à l'ambition d'Orange, de réduire de 30 % ses émissions de CO 2 directes par rapport à 2015 (bien que le coût énergétique de la fabrication des centrales solaires n'est hélas jamais évoqué), et de compter 50 % d'énergies renouvelables dans son mix électrique d'ici 2025. Orange vise par ailleurs la neutralité carbone en 2040.